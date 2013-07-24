جهود لتوعية زوار المسجد النبوي بكيفية السلام على الرسول

تحرص الشريعة والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال جهاز الهيئة على إيصال صيغة الصلاة والسلام الصحيحة على النبي الكريم، وإرشاد زوار المسجد النبوي لمعرفتها وتشذيب أي إضافات قد تكون جزءا غير صحيح من ثقافة الزائر للحرم النبوي الشريف وهو يقف أمام قبر سيد البشر وصحابته الكرام.

ويتجه الشيخ طلال الرشيدي أحد أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد النبوي، إلى مهمته الدورية، حيث لا يرى الرشيدي مكافأة مغرية أكثر من اقترابه من مشهد يتكرر يومياً دون ملل لرجل أو سيدة تكون للوهلة الأولى في مواجهة قبر الرسول عليه السلام وصاحبيه أبو بكر وعمر بن الخطاب.

وعلى الصعيد الآخر ينتمي الشيخ بدر العوفي إلى مجموعة من أهل الأرض تعيش جزءا كبيراً من ساعات يومها أقرب إلى قبرِ آخر رجل كان يرتبط بالسماء بوحي وقرآن.