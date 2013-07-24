فلكيون: رمضان 29 يوماً.. والعيد الخميس 8 أغسطس

أكد فلكيون أن شهر رمضان الجاري لن يتم 30 يوماً وسيكون 29 يوماً فقط، وأن يوم الخميس 8 أغسطس/آب سيكون يوم عيد الفطر المبارك، مشددين على أن الضجة التي أثيرت حول دخول شهر رمضان المبارك غير صحيحة، وأن اكتمال رؤية البدر يوم 12 من الشهر غير دقيقة ولا تدل على مواعيد دخول الشهر من عدمه.

ويؤكد الفلكي الدكتور خالد الزعاق أنه لا يؤخذ بـ(التبدر) كمقياس لدخول الأشهر، لأن مدار القمر حول الأرض اهليلي (بيضاوي) الشكل، ويكون قريباً من الأرض ومرات بعيداً عنها.

وأضاف لـ"العربية.نت": "يختلف التبدر من شهر لآخر، فمرات يكون يوم 13، ومرات يكون يوم 14، ولهذا دخول الشهر يعتمد على رؤية القمر بعد مغيب الشمس، واكتمل شهر رمضان 13-7-1434 عند الساعة الرابعة وأربعين دقيقة بعد الظهر".

ويتابع: "دخول شهر رمضان كان صحيحاً وغير مرتبط مع موعد اقتراب القمر بالشمس، وفي أحيان كثيرة يكون الاقتران مبكراً، وهو يؤدي إلى تبكير في التبدر".

ويشدد الدكتور الزعاق وفق هذه الأمور: لن يتم شهر رمضان 30 يوماً، وسيكون 29 يوماً فقط، مما يعني أن يوم الخميس 8 أغسطس سيكون يوم عيد الفطر المبارك.

ويضيف "عدم اكتمال رمضان هذا العام أمر مؤكد، وسيكون الخميس يوم عيد الفطر، ولكن إذا غُمَّ على الناس ولم يروا الهلال الشرعي يتمّون الشهر، ولكن وفق الأجواء الحالية ستكون الأجواء صافية، والرؤية ستكون واضحة".

المراصد هي المرجع وليست العين المجردة

ويتفق الخبير الفلكي صالح الصالح مع ما ذهب إليه الدكتور الزعاق، ويؤكد أن رمضان لن يتم هذا العام. ويقول لـ"العربية.نت": "وفق الحسابات سيكون شهر رمضان هذا العالم 29 يوماً فقط".

ويتابع: "ما أثير عن دخول رمضان يوم الاثنين وليس الأربعاء غير صحيح، لأن الرؤية لم تكن واردة في ذلك الوقت، وما يقال عن الرؤية كان غير دقيق".

ويشدد الصالح على أن البدر اكتمل يوم الأربعاء 14 رمضان، أما ما قيل عن اكتمال البدر يوم 12 رمضان فهو غير صحيح، لأنه كان وهماً ولا يمكن التأكد من اكتمال البدر إلا بالمراصد الدقيقة، وقد يتوهم الإنسان أنه مكتمل وهو في الحقيقة لا".

ويتابع: "المراصد هي المرجع في هذه اللأمور وليست العين المجردة، لأن من يزعم أنه يراه هو واهم لا أكثر، ولهذا منذ أن باتت الرؤية تعتمد عن طريق المحكمة العليا لم ير الهلال بالعين المجردة".

ويشدد الصالح على أنه لو كان رمضان دخل يوم الثلاثاء حسب تقويم أم القرى فهو يؤكد أيضاً أن العيد سيكون يوم الخميس.