مرور الرياض يرصد مخالفات الوقوف الممنوع بكاميرات خاصة

بدأ مرور منطقة الرياض في رصد مخالفات الوقوف الخاطئ عبر كاميرات يدوية خاصة مع رجال المرور وأخرى متحركة في دوريات المرور يتم من خلالها تسجيل المخالفات بشكل يضمن الدقة وسرعة الأداء.

وأكد مدير مرور منطقة الرياض العقيد علي الدبيخي، أن هذا التوجه جاء بعد انتشار مخالفات الوقوف الخاطئ بمعظم الطرق، إلى جانب مواكبته لحملة الضبط المروري للوقوف الخاطئ المطبقة على الطرق التي تشهد حركة مرورية كبيرة والتي انطلقت قبل عدة أشهر، مما رفع انسيابية الحركة المرورية على الطرق مع بداية الحملة بنسبة 70%، بعدما كانت تشهد زحاماً وعرقلة للحركة تستمر لساعات.

وأضاف في تصريح رسمي، "تم تطوير النظام لقراءة اللوحات آلياً، مستخدماً تقنيات الأشعة تحت الحمراء وتقنية الإضاءة البيضاء، مع تصوير المركبة المخالفة، وتخزين الموقع والتاريخ والوقت".

وبحسب "مرور الرياض" يتم تركيب الكاميرا الجديدة داخل الدورية وتحميله على كمبيوتر محمول أو جهاز متنقل، مما يوفر إمكانية التحكم بالكاميرات، ومشاهدة جميع اللوحات التي يتم قراءتها.

ويوفر النظام إمكانية مشاهدة الإنذارات الخاصة بلوحات السيارات المطلوبة أمنياً. كما يوفر خدمة تخزين جميع القراءات التي تم التقاطها حتى تتم العودة إلى المركز، ويقوم بإرسالها جميعها إلى الخادم الرئيسي عن طريق الشبكة اللاسلكية.