مصادرة 700 غالون من مياه زمزم في مكة المكرمة

صادرت فرق بلدية المسفلة الفرعية في مكة المكرمة 700 غالون من مياه زمزم مجهولة المصدر، ومعبأة بطريقة عشوائية وغير صالحة للاستخدام، وذلك خلال جولة على موقع أشياب تعبئة مياه زمزم بمنطقة "كدي" بالعاصمة المقدسة، وذلك للتأكد من سلامة الموقع وعدم وجود أي مخالفات قد تؤثر في سلامة الإصحاح البيئي، وفق ما نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأوضح محمد صالح هوساوي، رئيس قسم الأسواق التجارية ببلدية المسفلة الفرعية، أن البلدية قامت وبمساندة فرقة من الدوريات الأمنية، بجولة على موقع تعبئة مياه زمزم، وتمت مصادرة غالونات مياه مجهولة المصدر كانت معبأة بطرق عشوائية وغير صالحة للاستخدام، وتم القبض على عدد من الأفارقة المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال الهوساوي إن البلدية تقوم بجولات مستمرة على كافة أماكن تقديم الخدمات المختلفة بتكثيف الجهود الرقابية خلال الشهر الكريم.