اشتراط الهوية أو جواز السفر على المرشحات لوظائف التعليم

طالبت وزارة التربية والتعليم المرشحات للوظائف التعليمية بتقديم الهوية الوطنية أو جواز السفر، وذلك لإثبات شخصية المتقدمة، ولن ينظر لأي إثباتات أخرى في المقابلات الشخصية، التي ستتم في الإشراف التربوي النسائي.

وأعلنت الوزارة عن أن المقابلات الشخصية للمتقدمات للوظائف التعليمية ستكون بعد إجازة عيد الفطر المبارك مباشرة، وذلك بعد أن يتم ترشيحهن من وزارة الخدمة المدنية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني, أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على التأكد من شخصية المتقدمة للوظيفة، وأن المقابلة تتم للمرشحة فعليا، مبينا أن ذلك يسهم في أن تكون المقابلات الشخصية أكثر فاعلية وتؤدي الدور المطلوب منها.

وأبان الدخيني أنه تم تسجيل حالات عديدة لمعينات لا يحق لهن الالتحاق بالوظيفة التعليمية.

