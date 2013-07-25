الجوازات السعودية تشجع استخدام خدمة "أبشر" الإلكترونية

وجه المقدم أحمد اللحيدان، المتحدث باسم الجوازات، دعوة للمتعاملين لإنجاز معاملاتهم للحصول على الخدمات التي يريدون، من خلال استخدام خدمة "أبشر" الإلكترونية، الأمر الذي يوفر الوقت والجهد، والابتعاد عن استغلال "معقبي المعاملات" على حده تعبيره.

وقال المقدم اللحيدان في حديث لـ"الشرق الأوسط" إن "مكاتب الجوازات أو موظفيها لا يطالبون بأي رسوم أو مبالغ أخرى من المعقبين"، وأضاف إلى أن الرسوم التي يتم دفعها لأي معاملة جميعها متوافرة على موقع الخدمة الإلكتروني.

وتؤكد الجوازات السعودية أنه يمكن للمتعاملين إنجاز المعاملات إلكترونيا عبر الإنترنت دون الحاجة إلى مراجعة الجوازات، خصوصا في ظل ارتفاع تكلفة تصحيح وضع المقيم التي وصلت إلى 20 ألف ريال لدى مكاتب الخدمات العام، الأمر الذي يراه البعض استغلالا لأسعار الخدمات غير مبرر.

ويشير اللحيدان إلى أن المديرية تسعى خلال الفترة القادمة أن تكون بلا مراجعين، حيث يتم إنجاز المعاملات إلكترونيا. وتشتمل الخدمات التي تقدمها "أبشر" التي يستفيد منها اليوم نصف مليون متعامل على خدمات تأشيرة الخروج والعودة والخروج النهائي، إضافة إلى بلاغات الهروب وتصاريح السفر للمواطنين، والتفويضات الإلكترونية وخدمات بياناتي.

وعلى ضوء ذلك يرى الشيخ عبد العزيز آل شيخ، مفتي السعودية، أن المبالغ المالية التي يتقاضاها المعقبون من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها داخل المملكة أو المواطنين مقابل الخدمات التي تقدم لهم هي "حرام وسحت"، وأضاف أن المعقبين حمّلوا العمالة ما لا تطيقه من خلال تكبيدهم أموالا طائلة ومساومتهم على البقاء.



