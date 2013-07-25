السجن 23 عاماً لـ12 مرتشياً في مصلحة الجمارك

أصدرت المحكمة الإدارية في الدمام (ديوان المظالم) حكماً ابتدائياً على 12 متهماً بالرشوة، منهم 8 سعوديين و4 سودانيين يعملون في مصلحة الجمارك، بسجنهم 23 عاماً وستة أشهر.

كما حكمت أيضاً بتغريمهم مليونين و10 آلاف و800 ريال، لتقاضيهم رشوة بهدف تهريب بضائع ممنوعة إلى الأراضي السعودية عبر منفذ جمركي.

ووفقاً لصحيفة "الشرق"، كانت المباحث الإدارية بدأت رصد القضية ومتابعتها والتوصل إلى المتهمين ومراقبة تصرفاتهم منذ ستة أعوام إلى أن توصلت إلى المتهمين من الجنسية السودانية الذين كانوا يعملون في "الترانزيت"، وإحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام الذين بدورهم اعترفوا على موظفي الجمارك الذين كانوا يجبون لهم الرشاوى.

وتم التصديق على أقوالهم في المحضر، واستدعاء المتهمين بعد أن اعترف عليهم ذوو الجنسية السودانية، وبدورهم اعترفوا بتعاطيهم الرشوة، كما اعترف المتهم السعودي الأول بما نُسب إليه.

وتسبب ذلك في إحالتهم جميعاً بعد ضبط أقوالهم في هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الإدارية التي عقدت أربع جلسات للنظر في القضية، وأخذت أقوال المتهمين، إلى أن قضت بسجنهم وتغريمهم مبالغ مالية لإدانتهم بتقاضي الرشوة.

وحكمت المحكمة على المتهم الأول والثاني (سعوديين الجنسية) بالسجن خمسة أعوام وغرامة نصف مليون، ونال المتهم الثالث عقوبة السجن لعام واحد وغرامة 17 ألف ريال، وحكم على المتهم الرابع السجن عاماً واحد وغرامة 13 ألف ريال، أما الخامس فقد نال عقوبة السجن لعام وغرامة مالية بقيمة 20 ألف ريال.

وحكم على المتهم السادس بالسجن ستة أشهر وغرامة ألفي ريال، بينما حكم على المهتم السابع بالسجن 3 أعوام وغرامة قدرها 500 ألف ريال، كما حكم على السعودي الأخير بالسجن سنة واحدة وغرامة 35 ألف ريال.

وحكمت المحكمة الإدارية على السودانيين الأربعة بالسجن عاماً ونصف العام، وغرامة على الأول 56 ألفاً، والثاني 80 ألفاً، والثالث 66 ألفاً، والرابع 221 ألفاً و800 ريال.