القبض على عصابة تسرق منازل الأثرياء في الرياض

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة الرياض أمس من القبض على عصابة تضم 21 عنصراً، متخصصة في سرقة المنازل، مستغلة العناصر النسائية، وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.



وكشفت التحقيقات الأولية عن اعترافهم بارتكاب 20 حادثة سرقة، تجاوزت قيمة المسروقات فيها مليوني ريال.



وأوضحت الشرطة في بيان صحافي أنه بعد تلقي بلاغات عدة عن تعرّض عدد من المنازل في أحياء شمال وشرق الرياض للسرقة، بخاصة المبالغ النقدية، والمصوغات الذهبية، وساعات ثمينة، وأجهزة إلكترونية، درست الرابط بينها، وخلصت إلى وحدة الأسلوب، وتركزها في الأحياء التي يكثر فيها الأثرياء، وتحديداً المنازل الكبيرة لضمان الحصول على مبالغ كبيرة.



وأشارت إلى أنها من خلال مراقبة دقيقة رصدت تحركات عدد من المشبوهين، وأسفرت الإجراءات والتحريات عن تركيز دائرة الاشتباه بـ (8 سعوديين وباكستانيين و7 بنغلاديشيين ومصري)، و4 نساء (مغربيتين ومصرية وإندونيسية)، قبض عليهم تباعاً.