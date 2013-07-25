رجال "الروضة الشريفة" يبعدون زوارها عن البدع

يتابع الشيخ عبدالله الحربي، أحد رجال هيئة الأمر بالمعروف في المسجد النبوي، بقلب متسامح ويراقب باهتمام ابتعاد زائري الروضة الشريفة عن تطبيقات غير إسلامية، من أدعية غير مألوفة أو بدع يقوم بها الزائرون.

ويقوم الحربي بتصحيح هذه العادات والبدع في وقتها، وذلك عن طريق النصح وتقديم المساعدة بما هو صحيح في مثل هذا المكان، كما أنه - على حد قوله - يشعر بسعادة كبيرة خلال ساعات عمله في الروضة الشريفة.

ويندرج الشيخ عبدالله الحربي ضمن سلسلة مديدة العهد تقوم بتكرار الجهد ذاته، وهو حماية الروضة الشريفة من التورُّط بتاريخ أو عبادات غير منصوص عليها في القرآن الكريم أو السُّنة النبوية الشريفة.

وتلتصق ملامح الشيخ عبدالله ورفاقه في عيون الزائرين؛ لأنها تلتقي بها عند لحظة وصولهم إلى مساحة من الأرض يؤمنون بأنها قطعة من الجنة.

ولا يوجد مؤشر قياس شهرة يمكن الاعتماد عليه لمعرفة مدى اتساع دائرة انتشار ملامح الشيخ الحربي بين الناس، لكن - ووفق تخمينات متحفظة - نستطيع القول إن ملايين عدة سنوياً من زوار المسجد النبوي يعرفونه ويشتهر لديهم.