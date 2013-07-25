طائرة (للعائلات فقط)!

لطالما كانت هذه العبارة جزءا من خصوصية المجتمع السعودي المحافظ، تجدها معلقة على مداخل الأسواق، والمطاعم، والشقق المفروشة.. وهكذا، هذه العبارة شكلت (همّاً كبيراً) للعزاب في فترة من الفترات، لأنها كانت بمثابة (كارت أحمر) تحت مفهوم (ممنوع الدخول)!.

تأثير هذه العبارة يبدو أنه (خف كثيراً) بعد أن اختفت تدريجياً، وقل التذمر منها عقب السماح بدخول الأفراد والعائلات للأسواق و المولات سوياً، وهذا حقق فوائد كبيرة، وساهم في اختفاء العديد من الظواهر السلبية التي كانت تصاحب المنع (سابقاً)!.

اختفاء عبارة (للعائلات فقط) من معظم الأسواق، وجعل بعض المطاعم بمدخل واحد مشترك، وعدم وجود حواجز مانعة بين قسم العائلات وقسم الأفراد له مضاره أيضاً، وهو يخالف طبيعة وعادات معظم أفراد المجتمع (الواضحة والظاهرة)، بل إن العديد من المجتمعات (المختلطة) في الأصل، يوجد بها أماكن (خاصة بالعائلات) في المطاعم وغيرها!.

إذاً المشكلة ليست في العبارة، بقدر ما هي في مكان استخدامها، ومدى أحقية تعليقها؟!.

وهذا لا يمنع من أن عبارة (للعائلات فقط) حق مكتسب، لمنح الخصوصية اللازمة للأسرة من صاحب (المنشأة)، أو مقدم الخدمة، بالأمس دشنت الإمارات طائرات خاصة (للعائلات فقط) من نوع ايرباص 319، الفكرة ضمان خصوصية عالية جداً للعائلات أثناء السفر، يعتقد أن هذه الطائرات خاصة، وتأتي من باب الرفاهية، ولكنها تأطير صحيح، وخطوة ذكية لتقديم خدمة (خاصة للعائلات)!.

وطالما أننا أشهر من استخدم عبارة (للعائلات فقط)، فما المانع من الاستفادة من الخطوة، وتخصيص (مقاعد متجاورة) خاصة بالعائلات على متن (خطوطنا السعودية)، تستخدم عند الحاجة ووقت الذروة؟!.

بدلاً من العشوائية و (حب الخشوم) التي تشهدها بعض الرحلات عندما تقرر (عائلة) السفر في الوقت الضائع، وبقاء (المُضيف والضيف) سوياً، تحت رحمة راكب يتفهم خصوصية (للعائلات فقط)؟!.

الخدمة في الأصل (غير واضحة): هل الخطوط ملزمة بتوفير مقاعد متجاورة (لكل عائلة مسافرة) لم تتمكن من ذلك وقت الحجز؟! ومن المسئول عن إرباك الركاب الآخرين في حال (صعود الطائرة) بمقاعد عائلية متفرقة؟!.

وعلى دروب الخير نلتقي.



*نقلاً عن "الجزيرة"

