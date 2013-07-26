السعودية.. ضبط 8471 متسللاً وإحباط تهريب 1550 كغم حشيش

تمكنت دوريات حرس الحدود البرية والبحرية في السعودية من ضبط 8471 متسللاً، حاولوا الدخول إلى المملكة خلال الفترة من 1 إلى 14 رمضان الجاري، كما أحبطت الدوريات محاولة تهريب 1550 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و66131 كيلوغراماً من مادة القات، وذلك خلال نفس الفترة .

ووفق صحيفة "الحياة" اللندنية" فقد أوضح المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد بن سعد الغامدي في بيان صحافي أمس، أن دوريات حرس الحدود أحبطت أيضاً محاولة تهريب عدد 443 قطعة سلاح وعدد 35432 ذخيرة حية، إضافة إلى إيقاف 8471 متسللاً خلال الفترة ذاتها.

وأكد الغامدي أن عمليات التسلل والتهريب لم تتراجع خلال الشهر الكريم بل يحاول ضعاف النفوس استغلال هذا الشهر لإدخال المهربات والممنوعات، إلا أن رجال حرس الحدود متيقظون دائماً على رغم المواجهات وإطلاق النار التي يتعرضون لها باستمرار، فلم تزدهم تلك المواجهات إلا قوة وعزيمة على الدفاع عن وطنهم ومجتمعهم.