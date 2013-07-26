حملة مرورية تطيح بـ4 مفحطين في القطيف

أطاحت حملة مرورية في محافظة القطيف بأربعة من المفحطين وبمجموعة من المركبات المجهزة للاستعراض.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، فقد أوضح مصدر من مرور المنطقة أن دوريات المرور وبمساعدة الدوريات الأمنية استهدفت الواجهة البحرية بالقطيف وعددا من المناطق الأخرى ضد المفحطين، والسائقين المتهورين.

وأضاف المصدر أن الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على نحو أربعة مفحطين، وحجز عدد من المركبات، بينها مركبات تحتوي على عدة مخالفات مرورية، حيث عمد أصحابها لتغيير معالمها.

وتأتي الحملة استجابة لمطالب الأهالي الذين أبدوا تذمرهم من تلك الظاهرة المزعجة.