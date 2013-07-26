عطلة العيد بالسعودية.. 12 يوماً للحكومة و4 للقطاع الخاص

تباين عدد أيام عطلة عيد الفطر المبارك بين موظفي القطاع الحكومي والخاص في السعودية، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخدمة المدنية أن إجازة العيد لموظفي الدولة تبدأ بنهاية دوام يوم الخميس القادم, ويبدأ الدوام بعد العيد يوم الثلاثاء السادس من شهر شوال مما يمنح الموظفين في تلك القطاعات إجازة لمدة 12 يوما، لم تمنح وزارة العمل موظفي القطاع الخاص من سعوديين ومقيمين أكثر من 4 أيام إجازة فقط، تبدأ من يوم 29 رمضان وتنتهي يوم 3 شوال.

وكتب المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز الخنين عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن إجازة العيد لهذا العام ستكون بنهاية دوام يوم الخميس القادم ويبدأ الدوام بعد العيد يوم الثلاثاء السادس من شهر شوال، حسب تقويم أم القرى.. كشف المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي أنه بموجب المادة 112 من نظام العمل واستناداً على اللائحة التنفيذية فإن إجازة منسوبي القطاع الخاص تم تحديدها بأربعة أيام.. وهو الحد الأدنى ولا يجوز انتقاصه فيما يحق لأصحاب العمل منح العاملين أكثر من ذلك.

تباين غير منصف

ووصف محللون اقتصاديون هذا التباين بغير المنصف في حق الموظفين في القطاع الخاص.. وطالب المحلل الاقتصادي فايز السبيعي وزارة العمل بالوقوف في صف الموظف والتصدي لجشع أصحاب الأعمال.. ومنح الموظفين إجازات حقيقية.. ويقول لـ"العربية.نت": "من غير المنصف أن يمنح موظفو القطاع الحكومي إجازة قرابة الأسبوعين ثم يمنح موظفو القطاع الخاص إجازة نصف أسبوع.. هناك تباين كبير مع أن كلا الموظفين سعوديون ولهم ذات الالتزامات الاجتماعية والأسرية".. ويتابع: "مثل هذه الأمور هي التي تنفر السعوديين من العمل في القطاع الخاص وفي تصوري أن صاحب العمل لن يخسر كثيرا إن منح موظفيه إجازة رسمية".

وأضاف السبيعي: في كل دول العالم وحتى في الاقتصاديات الكبيرة تتساوى إجازات الموظفين لأنهم جميعا مواطنون ولهم ذات الحقوق عليهم وليس هناك مبرر لعدم التساوي في هذا الجانب".

قرابة الـ8 ملايين موظف

ويبلغ عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص 973.2 ألف مواطن مقابل عدد المقيمين المسجلين في القطاع الخاص البالغ عددهم 4.8 مليون شخص، وفقا لبيانات التأمينات الاجتماعية.. فيما قال وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك إن موظفي الدولة المشمولين بنظام الخدمة المدنية والذين يشغلون وظائف خاضعة لنظام التقاعد المدني بلغ عددهم حتى نهاية العام الماضي 1,069,322 موظفا من الرجال والنساء.. وهو لا يشمل موظفي القطاعات الصحية والطبية.. ويقدر عدد موظفي القطاعات الحكومية في السعودية بقرابة 3.5 مليون موظف 93% منهم سعوديون.