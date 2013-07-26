"الصحة السعودية" تربط فحص الزواج إلكترونياً بـ"العدل"

أوضح أمين عام مجلس الخدمات الصحية، الدكتور يعقوب بن يوسف المزروع، أن المجلس أقر في اجتماعه تطوير برنامج فحص ما قبل الزواج، ليصبح برنامج الزواج الصحي، وإلزام جميع القطاعات الصحية بالتطبيق عن طريق الربط الإلكتروني ابتداء من العام القادم.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، تم الأخذ بالتقنيات الحديثة والربط الإلكتروني بين وزارة الصحة والجهات ذات العلاقة، كوزارة العدل للتأكد من عمل الفحوص المطلوبة ورصد حالات عدم التوافق، كما تم التنسيق مع وزارة العدل بعدم قبول الشهادات المصدرة يدوياً أو الصادرة إلكترونياً من خارج البرنامج بعد ذلك التاريخ.

وأضاف الدكتور المزروع: "إن المجلس ناقش لائحة السجلات الصحية الوطنية المعدلة والتي أعدها فريق العمل المشكل من اللجنة الوزارية العليا للتنظيم الإداري وإدارتي الشؤون القانونية والمالية في الأمانة العامة لمجلس الخدمات الصحية لضمان توافق اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية مع تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية والذي تضمن إيجاد سجلات وطنية للأمراض والأوبئة الشائعة على مستوى المملكة".

وبين أنه تمت الموافقة في الاجتماع أيضاً على توصيات اللجنة الوطنية لطب الطوارئ بشأن تنظيم سيارات الإسعاف، والتي تضمنت الالتزام بضوابط ومعايير سيارات الإسعاف وتجهيزاتها وقواها العاملة التي وضعتها هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وقال الدكتور المزروع "إنه تم في الاجتماع الموافقة لطلب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بزيادة الطاقة الاستيعابية لقبول برامج الهيئة والتوصية بتوفير 500 منحة دراسية بالتنسيق مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي أو من خلال برنامج ابتعاث خارجي مستقل للهيئة".

كما تمت الموافقة في الاجتماع على التعاريف العلمية الخاصة بحديثي الولادة على المستوى الوطني لكثير من البيانات التى يتم إحصاؤها، مثل الولادة والإجهاض والولادة المبكرة والوفاة داخل الرحم وغيرها المعتمدة على التعريفات العلمية والتصنيف الدولي للأمراض، وتعميمها على جميع القطاعات الصحية لتوحيد تسجيل البيانات وجمع المعلومات.

وأضاف الدكتور المزروع أن المجلس ناقش عدداً من تقارير اللجان المشكلة لتدارس المواضيع المعروضة على المجلس، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.