إصابة حرس سعودي أثناء محاولة مسلحين العبور لليمن

أصيب أحد أفراد حرس الحدود السعوديين بجروح أثناء تبادل إطلاق نار، الخميس، في جنوب المملكة مع ثلاثة سعوديين حاولوا العبور إلى اليمن بالقوة، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية السبت 27 يوليو/تموز.

وقالت الوكالة إن دورية من حرس الحدود حددت موقع سيارة كانت تحاول عبور الحدود بطريقة غير شرعية وطاردتها.

وفتح ركاب السيارة الثلاثة النار على أفراد الدورية فور توقفهم بسبب حاجز على الطريق.

واعتقل السعوديون الثلاثة، وأصيب أحد أفراد حرس الحدود بالرصاص أثناء تبادل إطلاق النار.

ولم توضح الوكالة هوية أو دوافع السعوديين الثلاثة، لكنها أشارت إلى مصادرة رشاشين و206 رصاصات.

وتشهد الحدود مع اليمن، التي تحاول السلطات السعودية أن توفر الأمن فيها عبر إقامة جدار، محاولات عبور من جانب مهربين وعناصر مسلحة من الإسلاميين الذين يرغبون في الانضمام إلى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

والتنظيم المذكور هو أحد فروع تنظيم القاعدة، وتأسس في مطلع عام 2009 على إثر الضربات القاسية التي وجهت للتنظيم المتطرف في السعودية.