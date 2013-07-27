الدوريات الأمنية بجازان تضبط 2800 طلقة لسلاح الكلاشنكوف

أحبطت الدوريات الأمنية التابعة لمحافظة الداير- بني مالك في جازان، كمية من الذخيرة الحية وذلك بعد الاشتباه فى مجموعة من الأشخاص بالموقع المسمى جبل "المعقب"، وعند مشاهدة الأشخاص الدورية لاذوا بالفرار مستترين بكثافة الأشجار ووعورة المنطقة التي سلكوها وتم تطويق الموقع ودعم الدورية.

وبتفتيش الموقع اتضح وجود علامات ببعض المواقع المتفرقة وبإزالتها عثر على كمية من الذخيرة الحية مدفونة وبحصرها اتضح إن عددها 2800 طلقة حية لسلاح نوع كلاشنكوف قادمة من دولة اليمن وتمت عملية ضبط المهربات في كمين محكم وذلك بمتابعة ميدانية من قبل رئيس مركز آل زيدان سالم عبدالله بن قزيز.

وأوضح رئيس مركز آل زيدان سالم عبدالله بن قزيز، أنه تم تطويق الموقع من قبل أفراد الدورية وجرى دعم الدورية بدوريات مساندة وبتفتيش الموقع اتضح وجود علامات ببعض المواقع المتفرقة وبإزالتها عثر على كمية الذخيرة الحية مدفونة تحت الأرض، مفيدا بأنه تم تحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات داخل المركز، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات النظامية فيها.

وعلى صعيد آخر تمكنت دوريات حرس الحدود البرية والبحرية في السعودية، من ضبط 8471 متسللاً، حاولوا الدخول إلى المملكة خلال الفترة من 1 إلى 14 رمضان الجاري، كما أحبطت الدوريات محاولة تهريب 1550 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر و66131 كيلوغراماً من مادة القات، وذلك خلال نفس الفترة .

وأكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة لحرس الحدود العميد محمد بن سعد الغامدي أن عمليات التسلل والتهريب لم تتراجع خلال الشهر الكريم بل يحاول ضعاف النفوس استغلال هذا الشهر لإدخال المهربات والممنوعات، إلا أن رجال حرس الحدود متيقظون دائماً على رغم المواجهات وإطلاق النار التي يتعرضون لها باستمرار، فلم تزدهم تلك المواجهات إلا قوة وعزيمة على الدفاع عن وطنهم ومجتمعهم.