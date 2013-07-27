السديس يفتتح جسر المطاف المؤقت لذوي الاحتياجات الخاصة

افتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس جسر المطاف المؤقت لذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الشيخ السديس: "إن ذلك يأتي انطلاقاً من عناية ورعاية خادم الحرمين الشريفين بالحرمين الشريفين وشؤونهما، ويسرني أن أشارك في تنفيذ توجيهه بافتتاح الجسر المؤقت لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الافتتاح تجريبي وسيكون التشغيل النهائي للجسر اليوم، إذ سيتم خلال هذه الفترة رصد أهم الملاحظات لاستخدام الجسر الذي تمت مراعاة جميع وسائل الأمن والسلامة وانسيابية وتنظيم حركة الدخول والخروج عليه" وفقا لما ذكرت صحيفة "الحياة".

وأوضح أن المطاف مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة على شكل حلقة دائرية محاذية للرواق القديم ومشرف على الكعبة، بعرض 12 متراً وارتفاع 13 متراً، وذلك لفصل الحركة بين عربات ذوي الاحتياجات الخاصة والطائفيين في منطقة الصحن طوال مدة تنفيذ مشروع المطاف.

وذكر أن المطاف المؤقت يتكون من طابقين أحدهما سيتم ربطه مع مستوى الدور الأول بحيث يتكون من مدخلين رئيسي وفرعي، إضافة إلى مخرج طوارئ يتم استخدامه عند الحاجة، وهذا الطابق هو الذي تم تنفيذه والاستفادة منه خلال موسم شهر رمضان المبارك لهذا العام، وتبلغ طاقته الاستيعابية 1700 عربة في الساعة، أما الآخر فسيتم ربطه مع الدور الأرضي كمرحلة ثانية بعد الموسم، كما سيخفف معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة وسيسهل لهم أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ونوّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بدور وسائل الإعلام في مشاركتها فرحة الأمة الإسلامية بمشروع الأمة الرائد في افتتاح الجسر.