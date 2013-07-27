الغبار يستمر لليوم الثالث على المنطقة الشرقية والرياض

أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس استمرار موجة الغبار التي تعرضت لها منطقة الرياض والمنطقة الشرقية لليوم الثالث على التوالي.

وتأتي هذه الموجة بسبب نشاط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من وسط السعودية وشرقها، تمتد حتى الأجزاء الداخلية لجنوب وغرب البلاد.

كما توقعت تكوّن سحب ركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية تشمل عسير وجازان والباحة؛ قد تكون رعديّة على مرتفعات عسير وجازان.

وجاء في التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على النصف الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.