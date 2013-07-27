"سمبوسة" تلف وسط الأوساخ والغبار في الأحساء

صادرت بلدية مدينة العيون، شرائح "سمبوسة" غير صالحة للاستهلاك أُعدت في إحدى المزارع بقرية الشقيق بمحافظة الأحساء.

وتلقت البلدية بلاغات من مواطنين تفيد بوجود عمالة من الجالية الهندية تقوم بتصنيع شرائح السمبوسة في أجواء غير صحية، وبعد معاينة مراقبي البلدية وجدوا المكان ممتلئاً بالغبار والقاذورات، حيث إن العمالة دأبوا على عمل الشرائح وتغليفها ووضع تاريخ الصلاحية بشكل عشوائي في تلك المزرعة، وتم التحفظ على العمالة في أحد مراكز شرطة المحافظة وفقا لصحيفة "الشرق".

يذكر أن بلدية العيون صادرت في أول الشهر الكريم 3500 من الدجاج التالف، حيث طالب عدد كبير من الأهالي بزيادة الجولات الكشفية لجميع البلديات على المطاعم والمحلات، كما طالبوا بمتابعة العمالة الموجودة في المزارع وغيرها بشكل كبير حتى لا يستغلوا تلك الأماكن في أعمال مضرة للمجتمع.

وفي سياق آخر، عملت أمانة مدينة الرياض على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك، حيث أوقفت أكثر من ١٥٣ عاملاً عن العمل، بسبب عدم حملهم للشهادات الصحية وانتهائها، وعدم تقيدهم بالزي الرسمي أثناء العمل، وعدم التزامهم بلبس القفازات والقبعات داخل المطاعم، إضافة إلى وجود علامات مرضية على أيديهم، وكذلك تدني مستوى النظافة العامة، وسوء الأواني المستخدمة داخل هذه المحلات، إضافة إلى وجود الحشرات، كما تم إغلاق ٥٤ محلاً مخالفاً في ٣٤٦ زيارة ميدانية خلال الحملة التصحيحية الرقابية الشاملة في الشهر المبارك على المحلات المخالفة للاشتراطات الصحية.

وتمت مصادرة ١٥٣٥ كيلوغراماً من اللحوم والأسماك والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر.



