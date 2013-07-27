هيئة الإعلام المرئي السعودية توقف برامج مخالفة في رمضان

عزا رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الدكتور رياض نجم سبب إيقاف عدد من البرامج التلفزيونية خلال اليومين الماضيين إلى مسألة فنية تنظيمية للهيئة.

وأشار في تصريح لجريدة "الحياة" إلى أن أحد البرامج يسجل ويبث من داخل استوديو غير مرخص لقناة غير مرخصة، وأنه سبق للهيئة إبلاغ المسؤولين في هذه القناة، ولكنهم لم يلتزموا بإكمال الإجراءات التنظيمية التي تمكنهم من أداء عملهم في السعودية.

وأضاف بعد وضعه حجر الأساس لقناة «المرأة» السعودية في جدة ليل أول من أمس، أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع مسؤولة في شكل أساسي عن القنوات التي ترخص في السعودية، والإجراء المتبع في الهيئة الآن هو الترخيص لمكاتب لتمثيل القنوات، مشيراً إلى أن كل قناة يرخص لها للعمل بمكتب في المملكة ستكون مسؤولة بالالتزام بالأنظمة والقوانين السعودية.

وتابع: "تشمل لائحة تنظيم محتوى البث عدم تناول كل ما يسيء للمجتمع السعودي أو يتعرض للطائفية والقبلية، التي قد تؤدي إلى تقليل اللحمة بين شرائح المجتمع السعودي"، لافتاً إلى أن الهيئة تركز في المرحلة الحالية على إنشاء منصة لإطلاق الأقمار الصناعية، التي تمكن القنوات الخاصة من الانطلاق والبث من السعودية.