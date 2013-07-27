"كورونا" يحصد 39 شخصاً في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن وفاة سعودي مصاب بالفيروس التاجي، ليكون المجموع 39 حالة وفاة، كما سجلت إصابة جديدة بالمرض. وقالت الوزارة على موقعها على الإنترنت، السبت، إن المريض توفي في محافظة عسير، جنوب غرب المملكة، أما الإصابة الجديدة فسجلت لدى رجل يبلغ من العمر 83 عاماً في المحافظة نفسها. وسجلت في السعودية 69 إصابة بالمرض، من أصل 89 في العالم، في حين كان عدد الوفيات 39 وفاة.

وسجل في العالم 46 إصابة بالتناذر التنفسي الشرق أوسطي (ميرز) الناجم عن الفيروس التاجي (كورونا)، الذي لم يتمكن الاختصاصيون حتى الآن من جمع ما يكفي من المعلومات تساعد على تحديد منشئه وطريقة انتشاره.

يذكر أن الفيروس الذي يعد من عائلة فيروس "سارس" أو التناذر التنفسي الحاد خلف نحو 800 وفاة في العالم خلال 2003.