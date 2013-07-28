إعلان جدول أئمة المسجد الحرام في العشر الأواخر

حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جدول أئمة المسجد الحرام بالعشر الأواخر من رمضان.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجهاز الرئاسة أحمد بن محمد المنصوري إن إمامة الصلاة في العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم بالمسجد الحرام في صلاتي التراويح والتهجد تمت جدولتها.

وأعلن أنه سيؤم المصلين خلال صلاة التراويح الدكتور عبدالله الجهني والدكتور ماهر المعيقلي.

وأضاف أنه سيتولى الإمامة في صلاة التهجد في ليالي الوتر (الأحادية) الدكتور سعود الشريم والدكتور عبدالرحمن السديس، وفي ليالي الشفع (الزوجية) الدكتور بندر بليلة والدكتور خالد الغامدي.

وسيؤم المصلين في ختم القرآن الكريم الدكتور عبدالرحمن السديس، وبصلاة عيد الفطر المبارك، الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.