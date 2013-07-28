السعودية تحصل على ميداليتين في أولمبياد الكيمياء الدولي

حصل طلاب سعوديون على ميداليتين برونزيتين في الأولمبياد الدولي للكيمياء، الذي أقيم في روسيا، والذي شاركت المملكة في دورته الـ 45 ضمن 73 دولة عربية وعالمية، لأول مرة في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل الطالب أحمد محمد الفيفي، والطالبة نورة عبدالله السبتي، التي تعد أول طالبة سعودية تحقق ميدالية في الأولمبياد الدولية للمواد العلمية في كل التخصصات.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الجزيرة" فقد شاركت المملكة ضمن 73 دولة في الأولمبياد بأربعة من الموهوبين السعوديين، هم: عبدالله عبدالغني من الدمام، سلمان بندر الأحمدي وأحمد محمد الفيفي ونورة عبدالله السبتي من الرياض.

ورفع وزير التربية والتعليم نائب رئيس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد تهانيه إلى القيادة الرشيدة، على هذا الإنجاز الذي حققه نوابغ الوطن بعد منافستهم مع آخرين ينتمون لـ73 دولة، في مشاركتهم ضمن الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد الدولي للكيمياء تحت إشراف مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التربية والتعليم.

كما بارك وزير التربية والتعليم للطلاب الفائزين وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم، منوها بالدور الذي قاموا به في مساندة أبنائهم من الطلاب والطالبات حتى وصلوا إلى هذه المرحلة المتميزة من الموهبة والإبداع والعطاء والتألق، مقدما شكره لفريق العمل الذي شارك في التحضير والإعداد والتدريب لفريق الكيمياء منذ الصيف الماضي.

من جانبهم أهدى الطلاب الفائزون إنجازهم وما حققوه إلى القيادة الرشيدة، مشيدين بالدعم المقدم لاحتضان المبدعين من أبنائها.

من جهته أوضح رئيس الفريق السعودي المشارك في الأولمبياد الدكتور علي العقل، أن "المملكة شاركت بفريق مكون من ثلاثة طلاب وطالبة، وأن هذا الإنجاز هو نتاج التدريبات المكثفة التي خضع لها الطلاب، فأهلتهم للوصول إلى هذه المرحلة من المنافسة."

ولفت العقل إلى أن الطلاب خضعوا لتجربة العمل في ثلاثة ملتقيات هي، ملتقى الصيف وملتقى الحج وملتقى الشتاء، إضافة إلى التدريب اليومي المكثف طيلة الفصل الدراسي الثاني، فضلاً عن تلقيهم تدريبات في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" لأسابيع عدة، على مدربين من أستاذة الجامعة.

وقال: "تضاف هاتان الميداليتان إلى الإنجاز الذي حصده طلابنا المشاركون في الأولمبياد الدولي للفيزياء (ipho 2013) الذي انتهى الأسبوع الماضي في كوبنهاغن بالدانمارك، إذ حصلت المملكة على برونزيتين وشهادتي تقدير".