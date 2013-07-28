تدشين"مترو الرياض" تحت اشراف 20 شركة عالمية

تدشن العاصمة السعودية اليوم أولى خطوات مشروع النقل العام في مدينة الرياض، والذي يشتمل على خطوط الحافلات و"مترو الرياض الكهربائي"، بعد ترسية العقود على ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى، هي (ائتلاف فاست) و(ائتلاف باكس)، و(ائتلاف الرياض نيوموبيليتي)، وتتشكل هذه الائتلافات من 20 شركة عالمية كبرى تنتمي لـ11 دولة من مختلف أنحاء العالم.

ووضعت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض خطة لتطوير قطاع النقل العام بمدينة الرياض، من خلال اعتماد (الخطة الشاملة للنقل العام بمدينة الرياض)، التي تشمل تأسيس شبكة للنقل بالقطارات الكهربائية، وإنشاء شبكة موازية للنقل بالحافلات، تعمل على احتواء متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في العاصمة.

قطار كهربائي بطول 176 كلم

ويتكون مشروع القطار الكهربائي من 6 محاور رئيسية، بطول إجمالي يبلغ (176) كيلومترا، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي.

كما تغطي شبكة النقل بالحافلات كامل أجزاء المدينة من خلال شبكة بطول (1083) كيلومترا تتوزّع بين عدة مستويات مختلفة، من ضمنها أربع مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص.

ويشمل المشروع توريد وتشغيل وصيانة 1064 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، وتضم 776 محطة انتظار ومواقف عامة بمختلف الفئات والأحجام، إضافة إلى تنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة ومنافذ بيع التذاكر ومركز للتحكم والتشغيل بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.

عقد من التخطيط والدراسات

بدأ التخطيط للمشروع منذ العام 1421 /2000 بعد أن أكدت دراسة عن وضع النقل العام بمدينة الرياض حاجة العاصمة إلى تنفيذ مشروع شبكة نقل عام متطورة، وجرى في العام 1424 / 2003 اعتماد نتائج هذه الدراسة.

وفي العام 1433 / 2012 صدرت موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات والحافلات) بكامل مراحله، وفقاً للدراسات التي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وتخصيص لجنة عليا للإشراف على تنفيذ المشروع واستكماله خلال أربع سنوات من تاريخه.

ويسعى المشروع إلى توفير خدمة النقل العام لكل فئات السكان، وتنويع أنماط وسبل التنقل في المدينة بطريقة فعّالة وملائمة، والحد من الاستخدام المفرط للمركبة الخاصة، والإيفاء بمتطلبات التنقل القائمة والمتوقعة، بما يتلاءم مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمرورية.

وسيُطلق اليوم مشروع (مترو الرياض) الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ورئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ مشروع النقل العام في الرياض عند العاشرة من مساء اليوم الأحد مشروع القطار الكهربائي.