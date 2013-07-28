القبض على مواطنين حاولوا تجاوز الحدود الجنوبية بـ"شاص"

ألقت دوريات حرس الحدود السعودي بمنطقة نجران القبض على ثلاثة مواطنين حاولوا تجاوز الحدود الجنوبية، وقال الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إنه "عند الساعة العاشرة من صباح الخميس الموافق 17/ 9/ 1434هـ، وخلال قيام دوريات حرس الحدود بقطاع شرورة بمنطقة نجران بمهامها الأمنية تم رصد سيارة "شاص" أثناء محاولتها تجاوز الحدود الجنوبية للمملكة باتجاه الأراضي اليمنية."

وأضاف "تمت متابعة السيارة ومطاردتها بعد رفض ركابها التجاوب مع نداءات رجال الأمن بالتوقف، مما نتج عنه ارتطامها بالساتر الترابي الحدودي وترجل ركابها منها ومبادرتهم بإطلاق النار باتجاه رجال الأمن الذين تعاملوا معهم بمقتضى الأنظمة، وذلك بالرد عليهم بالمثل ومحاصرتهم وإرغامهم على الاستسلام والقبض عليهم."

وأشار الناطق الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، إلى أن عددهم ثلاثة مواطنين، كما ضبط بحوزتهم سلاحا رشاش وذخيرتهما المؤلفة من (11) مخزناً وعدد (206) طلقات رشاش حية.

وأفاد أنه نتج عن تبادل إطلاق النار إصابة أحد رجال الأمن بإصابة متوسطة، وتم نقله لتلقي العلاج اللازم، في حين باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي والتحقيق مع المقبوض عليهم للوقوف على غاياتهم ودوافعهم.

وأكد الناطق الرسمي أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم في كل الأوقات، وأنهم سيتصدون لمحاولات التجاوز غير المشروع للحدود السعودية وتطبيق الأنظمة بحق كل من يخالف نظام الحدود.

