رئاسة الحرمين تتيح تسجيل المعتكفين في موقعها الإلكتروني

أتاحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هذا العام تسجيل المعتكفين في موقعها الإلكتروني، للراغبين في تطبيق شعيرة الاعتكاف في الحرمين الشريفين.

وأوضح فضيلة وكيل الرئيس العام المساعد للخدمات الشيخ الدكتور يوسف الوابل أن الرئاسة تقوم بتنظيم عملية الاعتكاف بالمسجد الحرام من خلال برنامج للاعتكاف على موقع الرئاسة ويكون التسجيل للمعتكفين من خلاله.

وسيبدأ موسم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان المبارك، أي من يوم غد 20 رمضان، وحتى نهاية صلاة عشاء ليلة العيد.

أماكن مخصصة للمعتكفين والمعتكفات

وأضاف الشيخ الوابل أنه تم عمل مربعات خاصة بالرجال وأخرى للنساء محاطة بحواجز في قبو توسعة الملك فهد عن يمين الداخل وعن يساره، وهناك مواقع خاصة للرجال في بقية القبو، وهذه المواقع مخصصة لأغراض المعتكفين المسموح بها.

وقد خصصت ثلاثة أبواب لدخول أغراض المعتكفين في الجهة الشمالية والجهة الجنوبية وهي باب رقم 59 وباب رقم 75 وباب رقم 81، حيث تم وضع مراقبين من إدارة التوجيه على هذه الأبواب مزودين بإرشادات للمعتكفين على هيئة مطويات وكروت صغيرة تشتمل على تعليمات الاعتكاف وفيها إرشادات للمعتكفين.

إرشادات مهمة للراغبين

وأكد الشيخ الوابل أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تأمل من الإخوة المعتكفين عدم إدخال الأطعمة والاكتفاء بإدخال الأغراض الخاصة المسموح بها، وهي سجادة صلاة مفردة، وغطاء خفيف مفرد، ومخدة، وقطعتا إحرام فقط.

وشدد الوابل على إبقاء المسجد الحرام نظيفا، وعدم استغلال خزانات المصاحف للأغراض الخاصة، أو تعليق الملابس على الأعمدة والسلالم، والتفرغ للعبادة والذكر وقراءة القرآن، وتعظيم المكان وعدم التشويش على المصلين.

وأهاب الوكيل المساعد بالأخوة المعتكفين أنه في حال وجود عفش أو أغراض في غير المكان المخصص للاعتكاف سوف يتم إخراجه من المسجد الحرام دون أدنى مسؤولية على الرئاسة، مع التنبيه عليهم بإخراج أغراضهم ليلة العيد من بعد صلاة العشاء مباشرة.