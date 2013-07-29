إدارة المرور تخدم المراجعين عبر حسابها على "تويتر"

فتحت إدارة المرور في السعودية حساباً في موقع "تويتر" تستقبل عبره الشكاوى وتجيب على الاستفسارات، في سعي لاختصار وقت المراجعين.

يذكر أن هذا الحساب على "تويتر" ليس الخدمة الإلكترونية الوحيدة عند إدارة المرور، حيث للإدارة مراكز في المجمعات التجارية وزعت عليها "تطبيقات" إلكترونية يمكن من خلالها استخراج وتجديد الرخصة والاستمارة إلكترونياً.

وأكد مدير عام المرور في المملكة اللواء عبدالرحمن المقبل أن هذه البوابة تقدم أكثر من 10 خدمات منها تجديد ونقل ملكيات في المعارض، متحدثاً أيضاً عن ترحيل وأرشفة بيانات المرور إلكترونيا.

وشدد المقبل في حديثه لقناة "العربية" على أهمية هذا الموضوع بالنسبة لعملية الضبط الأمني والمراقبة الدقيقة لجميع المعاملات.

وتهدف خدمات المرور الإلكترونية أيضاً إلى تفريغ عدد كبير من الأفراد والضباط للخدمة الميدانية والمساهمة في حل الإشكاليات المرورية الطارئة ومتابعة حركة السير اليومية داخل المدن.

وأكد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد سلمان الجميعي أن مع هذه الخدمات سيتمكن كافة ضباط وعاملي إدارة المرور الى الانتقال من العمل الإداري الى العمل الميداني مما سينتج عنه "زخم أكبر وتواجد أكبر في الميادين".

وفي سياق متصل، كشف المسؤولون في الإدارة العامة للمرور أن هذه الخطوات وفّرت مبلغ 10 ملايين ريال سنوياً على المراجعين كانت تدفع مقابل شراء ملفات خضراء لم تعد ضرورية اليوم مع تطبيقِ الخدمة الإلكترونية.