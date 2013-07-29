الأمن السعودي يقبض على مطلوب في قضايا مخدرات بالعوامية

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على المطلوب عباس علي محمد المزرع في بلدة العوامية، على إثر وضعه على قائمة المطلوبين أمنيا لجرائم متعددة.

ووفقا للمصدر الأمني، فإن القبض تم بعد توفر معلومات عن تواجده وثمانية أشخاص آخرين من المطلوبين في قضايا تهريب وترويج المخدرات في أحد المنازل ببلدة العوامية في المنطقة الشرقية من السعودية.

وقد تعرض رجال الأمن لإطلاق نار كثيف من مثيري الشغب، وذلك للحيلولة دون القبض على المطلوبين، وتم التعامل مع الموقف وفق ما تطلبه، ولم ينتج عن تبادل إطلاق النار.