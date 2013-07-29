سيارات تجوب ساحات الحرم النبوي خدمة للمسنين والتائهين

شرعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف في توفير سيارات نقل تعمل على مساعدة الزوار والمعتمرين من كبار السن في التنقل بين أرجاء الحرم وكذلك التائهين منهم ممن فقد أهله ومرافقيه.

وتجوب سيارات تقلّ كبار السن والعجزة وتساهم في إرشاد التائهين وإيصالهم في ساحات الحرم النبوي الشريف ويمشطونها بحثاً عن كبير سن عجزت قدماه عن المشي أو تائهٍ عن أهله ضمن خدمة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للزائرين.

وتعُج ساحاتُ الحرم النبوي بأعداد من سيارات النقل المجانية الخاصة بالزوار تتوزّع في زواياها، وتبقى على أُهبةِ الاستعداد طوال الوقت.

ويقف الشباب الذين يقدمون الخدمة مساهمين بفاعلية، ليكونوا همزة وصل لالتقاء الفاقد بالمفقود، فالخدمة تدخل العمل حديثاً وهي في طريقها إلى التطوير بشكل أكبر حتى يعُمَّ نفعها أرجاء الحرم النبوي الشريف.