مرشدات مؤهلات علمياً لتوعية زائرات المسجد الحرام

تنفذ وحدة شؤون المرشدات بالمسجد الحرام خطتها في شهر رمضان المبارك من خلال عدد من المرشدات المؤهلات علمياً وذلك بهدف توعية وتوجيه الزائرات للمسجد الحرام إلى الآداب التي ينبغي التحلي بها في المسجد الحرام والقيام بالتوعية ببعض الأمور الشرعية.

وقال لـ"العربية نت" الشيخ عادل بن عبدالله الحمدان مدير إدارة وحدة شؤون المرشدات بالمسجد الحرام" إن دور الإدارة يكمن في إرشاد الزائرات إلى المواقع المخصصة لهن، والنصح والدعوة الى الله بالحسنى في عدد من المواقع بالمسجد الحرام.

وأضاف "هناك على سبيل المثال المرشدات في قسم المصاحف يشرفن على متابعة خِزانات المصاحف بمصليات النساء وتهيئتها وإعدادها. ومرشدات في قسم الأبواب لتنبيه الزائرات أثناء دخولهن للمسجد الحرام بكل أدب ولطف.

تنظيم صفوف النساء في المصليات

كما تشمل مهام المرشدات توجيه من معها حقائب أو غيرها إلى وضعها بصناديق الأمانات المخصصة والموزعة بساحات المسجد الحرام.

أما المرشدات في قسم النظافة فيقمن بالإشراف على أعمال النظافة في المصليات النسائية ودورات المياه النسائية.

وهناك مرشدات في قسم الساحات يقمن بتنظيم صفوف النساء في المصليات المخصصة لهن ومنع جلوس النساء على الممرات أو الصلاة فيها.

وأشار "الحمدان" إلى أن الخطة ينفذها أكثر من 900 مرشدة رسمية وموسمية وتحرص الرئاسة على إلحاقهن بالبرامج التدريبية المناسبة التي تؤهلهن للتعامل بالحسنى مع الزائرات للمسجد الحرام.

وتم تنفيذ هذا العام برنامج بقسم الطالبات بكلية خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة أم القرى وأيضا تنفيذ عدد من البرامج التدريبية المتعلقة باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

خدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

وتحرص الرئاسة على تهيئة أبواب المسجد الحرام بمداخل خاصة لعربات ذوي الحاجات الخاصة ومن تلك الأبواب باب الملك عبدالعزيز وباب أجياد الجديد وباب حنين وباب الصفا ومصاعد سلم الأرقم ومصاعد سلم المروة وباب المروة وباب 74 وباب 84 وباب 94 وتوفير مصاعد وسلالم كهربائية موزعة على مداخل المسجد الحرام ومصاحف بلغة برايل.

ونبه مدير إدارة وحدة شؤون المرشدات بالمسجد الحرام على ضرورة التزام الأخوات الزائرات بالحجاب الشرعي، وعدم مزاحمة الرجال عند الحجر الأسود والملتزم والمقام والالتزام بالصلاة في المصليات المحددة للنساء وعدم الجلوس في الممرات داخل المسجد الحرام وخارجه.