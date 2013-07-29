مصادر: "حافز المطور" لن يقتصر على فئة عمرية معينة

أكدت مصادر أن وزارة العمل تتجه لتفعيل (حافز المطور) ليشمل فئات عمرية جديدة، ونسبت صحيفة "اليوم" لمصادر وصفتها بالمقربة من الوزارة أن من أهم البنود التي تضمنها مشروع برنامج «حافز المطور» إضافة فئات عمرية جديدة لم تكن مدرجة في البرنامج المعمول به حاليا.

وأكدت المصادر أن "العمل" أنهت كافة التجهيزات المتعلقة ببرنامج «حافز المطور» وتم رفعه إلى مجلس الشورى لمناقشته وهو في طور الرفع للسلطات العليا، في ظل توقعات أن ينهي "الشورى" الموافقة عليه خلال شهر شوال المقبل.

وأضافت نفس المصادر أنه: "لا وجود لمشروع يسمى برنامج "حافز 2" وأن المقدم هو مشروع برنامج «حافز المطور»، مشيرة إلى أن مصادر مطلعة بصندوق الموارد البشرية أكدت أن الصندوق لا يزال يعمل على برنامج حافز منذ انطلاقه قبل عامين وبنفس الآليات المعتمدة في وقتها.

وفي تفاصيل أخرى، قالت الصحيفة إن البرنامج لا يزال يعمل على صرف الإعانة وفق شروط الاستحقاق للحصول على الإعانة المالية لبرنامج حافز والتي اعتمدها الصندوق عند البدء بصرف إعانة 12 شهرا، مؤكدة أن البرنامج يستمر في تقديم خدماته الأخرى مثل تأهيل وتدريب المستفيدين في البرنامج حتى بعد انقطاع الإعانة المالية عنهم.

ويذكر أن وزارة العمل سبق وأكدت أن عدد الذين قاموا بدخول موقع حافز لتسجيل بياناتهم يقدر بنحو مليوني مواطن ومواطنة، ووفقا لمراجعة البيانات المقدمة من قبل الباحثين عن العمل، حيث أوقف الصندوق الإعانة عما يقارب 600 ألف مستفيد ومستفيدة ممن حصلوا على الإعانة خلال سنة كاملة مع بقائهم ضمن القائمة للحصول على دعم التدريب والبحث عن وظيفة.