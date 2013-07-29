مكة.. لجان ميدانية تراقب المحلات الغذائية خلال رمضان

وضعت أمانة العاصمة المقدسة خطة محكمة للأعمال الرقابية على الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية ومتابعة استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية المطلوبة تزامناً مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وقال الدكتور محمد هاشم الفوتاوي مدير عام صحة البيئة لـ"العربية.نت" إنه تم تشكيل العديد من الفرق الميدانية للمرور على المحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة والعاملين بها ووضع خطة محددة للرقابة لضمان سلامة المعروضات وسلامة العاملين والتأكد من حصولهم على الشهادات الصحية حيث يبلغ عدد المحلات التي تتعلق أنشطتها بالصحة العامة حوالي 35 ألف محل تشمل المطاعم والمطابخ والبقالات ومراكز التسويق ومحلات الحلاقة والكفتيريات ومحلات بيع الخضروات والفواكه وغيرها، وذلك عدا المحلات الموسمية ومباسط الكبدة والبليلة والسوبيا والبسطات الرمضانية المختلفة.

وأشار الفوتاوي بأن الإدارة العامة لصحة البيئة شكلت العديد من فرق مكافحة الباعة الجائلين للحد من انتشار هذه الظاهرة نظراً لما تشكله من خطورة على الإصحاح البيئي وتشويه للمظهر العام، بالإضافة الى تشكيل عدد من اللجان المشتركة لمتابعة الأنشطة المختلفة مثل محطات المياه ومصانع الثلج ولجنة لعينات الأغذية ولجنة المزارع ولجنة مراقبة السعودة ولجنة مكافحة بائعي الأدوية والأعشاب وغيرها من اللجان والفرق والتي تعمل جميعها على مدار الساعة خلال هذه الأيام وذلك لتهيئة كافة الأوضاع للزوار والمعتمرين الذين يتوافدون بكثرة خلال هذه الفترة.

وفي هذا الإطار قامت لجنة مكافحة ظاهرة حكيم الأعشاب بإغلاق 5 محلات مخالفة وتغريم 15 محلا، كما تمت مصادرة أكثر من 6000 قطعة من المستحضرات الطبية غير المرخصة و2389 من الأدوية المحظورة بالإضافة الى مجموعة من المخاليط والمعاجين والأدوية غير المرخصة وتم على الفور إتلافها وفق الطرق الصحية المتبعة، كما قامت لجنة متابعة المباسط والباعة الجائلين بمصادرة حوالي 500 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام، و350 قطعة من الخردوات والملابس وغيرها.