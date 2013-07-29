"التجارة" تغلق مستودعاً يخزن عبوات أغذية فاسدة بالرياض

تمكنت فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة من ضبط أحد مستودعات الأغذية الواقعة في حي السلي في الرياض، حيث تم ضبط أكثر من 30 ألف منتج من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، منها مواد يكثر استهلاكها في شهر رمضان كعجينة "السمبوسة" الجاهزة، فيما تم مصادرتها على الفور، وإغلاق المقر، واستدعاء الملاك للتحقيق.

وكانت فرق الرقابة بمشاركة أعضاء الحملة الأمنية المشتركة أجرت مسحاً شاملاً لمستودعات حي السلي شرقي الرياض، للتأكد من سلامة المواد المخزنة هناك بعد فحصها، ومعاينة نظامية طرق التخزين المتبعة، حيث اتضح إهمال بعضها في جودة حفظ الأطعمة من حيث موقع الحفظ ودرجة الحرارة، وتكديسها بأساليب غير سليمة، والإعداد لتسويق تلك الأغذية الفاسدة في الأسواق.

وتضمنت المواد التي تمت مصادرتها وحجزها من المستودع 1950 كيلو زيتون منتهي الصلاحية، 250 ألف عبوة زيتون، وعددا آخر من الأغذية الفاسدة والتي يجري حالياً التأكد من صلاحيتها من خلال تحليلها في المختبرات.

كما تم إغلاق معمل آخر يعمل على وضع أسماء مشهورة على عجينة "السمبوسة" الجاهزة وتقليدها من خلال "الباركود" أيضاً، ويبلغ عددها 1400 عجينة جاهزة مع 450 ألف مغلف فارغ.

ويجري حالياً استكمال الإجراءات النظامية بحق المتورطين في تخزين السلع الغذائية الفاسدة، وإحالة القضية للجهات المعنية لإيقاع العقوبات بحقهم.

من جهتها أكدت الوزارة مواصلتها الجولات الرقابية، على المصانع والمستودعات الغذائية، والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الشهر الفضيل في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية على المحال.