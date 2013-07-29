"التعليم" تعين معلمين تم ترشيحهم عبر نظام "جدارة"

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن صدور قرارات تعيين 6305 معلمين ممن تم ترشيحهم مؤخرا من وزارة الخدمة المدنية عبر نظام "جدارة" وأنهوا إجراءات المقابلات الشخصية، وكذلك توجيه معلمي الحصر من خريجي كليات المعلمين في عام 1426/1427هـ والبالغ عددهم 179 معلما.

وأوضح الدكتور وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد آل فهيد، أن "تعيينهم سيكون على الدرجة الأولى من المستوى الخامس لحملة الدبلوم التربوي والرابع لغير التربوي." حسب ما نقلت "عكاظ".

وأضاف، أن "الكشف الطبي أحد المتطلبات الرئيسة لاستكمال التعيين ويتم تسليمه لإدارات التربية والتعليم التي تم إجراء المقابلات الشخصية من خلالها."

وأبان آل فهيد، أنه "سيتم توجيههم لمدارسهم من قبل إدارات التربية والتعليم إلكترونياً، وستكون مباشرتهم في المدارس يوم الأحد 18/10/1434هـ." مؤكدا على أن التوجيه إلى المدارس يتم وفق آلية تعتمد نقاط المفاضلة وفق الرغبات التي وضعها المعلمون في نظام التكامل أثناء المقابلات الشخصية."

وأوضح أن "عدم مباشرة المعلمين خلال 15 يوما من تاريخ المباشرة تستلزم إلغاء التعيين والطلب إلى وزارة الخدمة المدنية لترشيح البدلاء عنهم."

