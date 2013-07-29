30 ألف زائر من مختلف الدول لمعرض "الإعجاز العلمي" بمكة

كشفت الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة التابعة لرابطة العالم الإسلامي وصول عدد مرتادي معرضها الذي يستمر خلال شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة أكثر من 30 ألف زائر من داخل السعودية ومختلف دول العالم ممن يحرصون على أداء العمرة وزيارة المسجد الحرام.

وأكد الأمين العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز المصلح أن المعرض استطاع أن يعرّف الزائر بما يزخر به كتاب الله وسنة نبيه المطهرة من قضايا الإعجاز العلمي التي يجمع فيها الحقيقة العلمية والآية القرآنية والرابط بينهما من خلال أكثر من 500 لوحة وصورة ونشرة وكتب مختلفة الأحجام وأفلام مصورة.

ويستند المعرض على تقديم الصورة الحية التي يقف أمامها المشاهد متأملاً لكي يكسب المعرفة في الحقائق التي تورث الإيمان واليقين بما يزخر به القرآن والسنة من أوجه إبداع وتقدم تتلاءم وأسباب الرقي المادي وصناعة الحضارة من أجل حياة إنسانية كريمة.

وقال الدكتور المصلح إن الهيئة التي تعمل تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي وردت إليها أبحاث من خارج السعودية تصب في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، وعملت الهيئة على تنقيحها والإشراف عليها وتقديمها للبشرية للاستفادة منها في مختلف العلوم.