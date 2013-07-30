السعودية.. قبول 182 ألف طالب وطالبة بالجامعات الحكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي عن قبول 182,878 طالباً وطالبة في 25 جامعة حكومية للعام الدراسي 2013/2014 حتى 18 يوليو/تموز، منهم 86,039 من الذكور و96,839 من الإناث. فيما لايزال هناك 189,821 مقعداً شاغراً منها 105,707 مقاعد للطلاب الذكور, و84,114 للإناث.

وكشف التقرير الدوري لمركز إحصاءات التعليم العالي التابع للوزارة الذي أصدر هذه الإحصائية أن نسبة القبول حتى الآن بلغت 49% من إجمالي أعداد المقاعد المتاحة للقبول فعلياً، مقابل 51% نسبة المقاعد التي لم تشغل بعد. كما أوضح التقرير أن الزيادة في أعداد المقبولين في الأسبوع الماضي 38931 طالباً وطالبة، أي بنسبة 27% عن الأسبوع الذي قبله.

إلى ذلك، أظهر التقرير أن الجامعات التي استنفدت كامل طاقتها الاستيعابية هي جامعتي الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية التي قبلت 1235 طالبا، والأميرة نورة بنت عبد الرحمن، وأن كلاًّ من الجامعة الإسلامية، وجامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة استنفدت معظم طاقتها الاستيعابية، في حين لا تزال الفرص متاحة بشكل أوسع في بقية الجامعات.

تمديد القبول

قبلت جامعة الملك خالد في أبها أكثر من 17.500 طالب. ولاستيفاء الأعداد وجه مدير الجامعة بتمديد القبول حتى 24 رمضان الجاري.

فيما أعلنت جامعة أم القرى عن قبول أكثر من 25 ألف طالب بكل كلياتها المختلفة في عدد من مدن منطقة مكة المكرمة، منهم 22 ألفا منتظمين. فيما لاتزال بقية الجامعات تستقبل الطلاب الجدد.