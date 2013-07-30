رصد 20 شهادة هندسية مزورة خلال 20 يوماً بالسعودية

رصدت الهيئة السعودية للمهندسين 20 شهادة هندسية مزورة خلال العشرين يوماً الماضية، بواقع حالة تزوير كل يوم.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، أوضح رئيس الهيئة، المهندس حمد الشقاوي، أنه تم الكشف عن خمس شهادات لهنود، وأربعة لفلبينيين، وثلاثة لمصريين، بالإضافة إلى باكستانيين، ولبناني، وأردني، ومسؤول تدريب في وزارة الصحة، فضلاً عن ثلاث شهادات من جامعات وهمية غير معترف بها.

وقال الشقاوي إن مجموعة من الفلبينيين زوروا شهادات في تخصصات، تختلف عن تخصصاتهم بغرض الحصول على تأشيرة دخول حسب مسمى المهنة.

وأوضح أنه تم رصد شهادة لأردني يعمل مسؤولاً عن تأمين الأجهزة الطبية لمستشفيات المملكة، وأخرى لمسؤول عن تدريب المهندسين السعوديين في وزارة الصحة.

وقال الشقاوي إنه تم الكشف عن عاملين في قطاع الاتصالات زورا شهادات هندسية من جامعات وهمية عن طريق الإنترنت، وتقلدا مناصب رفيعة في الشركات بعد حصولهما على مهنة مهندس.

وعن الحالات المضبوطة في القطاعات الحكومية كشف أنه تم رصد حالة واحدة في وزارة الصحة، وحالتين في المستشفى التخصصي.

وأضاف أن عدد المهندسات السعوديات المسجلات في الهيئة 50 سعودية، مقابل 97 وافدة، لافتاً إلى أنه تم الكشف عن حالة تزوير واحدة لسعودية زورت شهادة من مصر.

وقال الشقاوي إن هناك استقداماً لمهندسات غير سعوديات ولكن بشكل محدود وضيق جداً، مضيفاً أن رواتب السعوديين من ذوي الكفاءات مرتفعة في القطاع الخاص مقارنة بغيرها.

واختتم الشقاوي حديثه بأنه لم يتم حتى الآن الموافقة على سقف رواتب للمهندسين السعوديين، مبيناً انضمام مهندسات سعوديات وغير سعوديات لمجال الهندسة في المملكة.

