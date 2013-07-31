أكثر من 750 كاميرا مراقبة في الحرم المكي لراحة الزوار

تلعب كاميرات المراقبة في الحرم المكي الشريف دوراً كبيراً لحلّ الأزمات والعوارض التي تواجهها قوة أمن المسجد الحرام من أجل راحة زوار المشاعر المقدسة.

ويوجد أكثر من 750 كاميرا وجيش من مراقبيها حول المسجد الحرام تتوزع في زواياه وأروقته وساحاته لتغطي مساحة الحرم المكي كاملة ترصد كل حي مباشر صوتاً وصورة، وتصبح العيون الساهرة على مدار اليوم من أجل راحة الطائفين والعاكفين والركع السجود.

وتكثف قوة أمن المسجد الحرام، المعنية بتنفيذ مهام المراقبة والمتابعة، الرقابة في تمشيط كامل الحرم المكي، وتحديداً في العشر المتبقية من الشهر، وترصد وتوثق عبر كاميرات رصد الثابتة منها والمتحركة، حيث تلعب التقنية دوراً بارزاً في سرعة الالتقاط والحفظ للرجوع إليها وقت الحاجة.

وتسهم هذه التقنية الحديثة المتطورة في عملية الرصد وكشف المواقع المكتظة بالحشود لكي تعطي مؤشرات توجيهية وتحذيرية تنطلق من العمليات إلى الفرق الميدانية بفتح أبواب المسجد الحرام أو غلقها عند امتلاء المسجد بالمعتمرين في أوقات الذروة.