إغلاق 6 محال مخالفة لـ"التأنيث" في الرياض

أغلقت فرق تفتيش تابعة لوزارة العمل 6 محال مستلزمات نسائية مخالفة لقرار التأنيث في الرياض، فيما أنذرت ثلاثة محال كانت مغلقة بضرورة مراجعة البلدية قبل استئناف العمل.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، عزت فرق التفتيش إغلاق المحال إلى عدم التزامها بضوابط الوزارة الخاصة بالتأنيث، حيث قال رئيس فريق العمل الإشرافي على أعمال الفرق الميدانية في وزارة العمل، سعود الصنيتان، إن المحال المذكورة لم تلتزم بالتأنيث رغم المهلة التي أعطيت لها، وهي 14 يوماً، مضيفاً أن "الفريق الميداني قام مسبقاً بزيارة هذه المحال وإخطارها بضرورة القيام بالتأنيث، لتفادي الإغلاق النهائي".

واستهدفت الجولة التفتيشية 9 محالَّ تأكد للوزارة أنها لا تلتزم بالتأنيث، وتمكنت الفرق التفتيشية التابعة لوزارة العمل وبلدية العليا من إغلاق ستة محال منها، فيما بادر العاملون في المحال الثلاثة الباقية إلى الهرب بعد إغلاق محالهم، مما دعا الفرق إلى توجيه إنذارات لهم بضرورة متابعة البلدية.

وحول مدة الإغلاق أوضح الصنيتان أن الإغلاق يعود إلى صاحب المحل من خلال إحضاره شهادة من التأمينات الاجتماعية تثبت من خلاله توظيفه نساء، وبالتالي يسمح له بمزاولة النشاط، وإعادة الحاسب الآلي في موقع وزارة العمل.