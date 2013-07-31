الأحوال المدنية تسرع من عملية إنجاز المعاملات للمواطنين

نجحت وزارة الداخلية السعودية في تسريع إنجاز معاملات الأحوال المدنية لديها وذلك عبر الدخول إلى صفحة الخدمات لبوابة وزارة الداخلية الإلكترونية. كما أصبح بإمكان المواطنين التحقق من صلاحية بطاقة الهوية الوطنية السعودية إلكترونياً.

وأصبح كل ما يحتاجه المواطن الآن في السعودية دقائق معدودة لإنهاء معاملته في دائرة الأحوال المدنية، بعد أن كان الأمر في السابق يستغرق أياما وأسابيع أحيانا من المراجعة في الدائرةِ الحكومية للحصول على الهوية أو تجديدها أو إنهاء أمر يتعلقُ بسجل الأسرة.

ومنذ ثلاثة أعوام تقريباً نشرت الأحوال المدنية مراكز لها داخل الأسواق التجارية مهمتها استقبال المراجعين الذين حجزوا عن طريق بوابة الخدمات الإلكترونية في موقع وزارة الداخلية السعودية.

وعند الدخول إلى المركز يجد المواطن أمام عينيه موظفي استقبال يجيبون على استفسارِه قبل أن يتوجه خلال دقائق إلى الموظف الشامل الذي أصبح يعرف سبب مجيئ المواطنين قبل توجههم إليه.

ورغم توفر خدمة الحجز الإلكتروني إلا أن بعض الأشخاصِ يفضلون الحضورَ إلى مراكز الخدمة من دونِ مواعيد مُسْبَقة وهو ما يسببُ في العادة ارتباكاً بسيطاً لا يصِل إلى مشهدِ الطوابير الطويلة التي كانت حاضرة قبل سنوات.