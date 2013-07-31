شاشات للتواصل بين المواطنين ووزير الداخلية في السعودية

خصّصت وزارة الداخلية السعودية مراكز في الرياض وجدة لاستقبال الزوار المواطنين الراغبين في لقاء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في جلسته الأسبوعية.

وتتوفر هذه المراكز، كفكرة مبتكرة، على شاشات إلكترونية لاستقبال السيدات والأشخاص الذين يصعب عليهم لقاء وزير الداخلية، بسبب إقامتهم في مناطق بعيدة.

وبطريقة تشبه ما يجري في البنوك السعودية، كصورة تقريبية، يتم استقبال زوار مراكز الاستقبال والتواصل الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية.

وتنحصر مهمة هذه المراكز في استقبال من يرغب في لقاء السيد الوزير، في جلسته الأسبوعية، وتهدف أيضا إلى استقبال المقترحات والشكاوى المعقدة التي لم تصل إلى حل بعد لدى أجهزة وزارة الداخلية وإمارات المناطق، حيث تعمل على متابعتها إلى غاية البت فيها وإنهائها.

وعند حضور الزائر إلى هذه المراكز يمنح رقما قبل أن يتولى الموظف المختص تسجيل الطلب إلكترونيا، على وعد التواصل معه هاتفيا أو بريديا وإطلاعه بكل جديد يخص طلبه.

وقد تم تدشين هذه المراكز بداية في العاصمة الرياض، فجرى استقبال 8 آلاف طلب، ومثله مركز جدة الذي يصل معدل الطلبات فيه يوميا إلى 100 طلب.