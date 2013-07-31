العاهل السعودي يخصص 400 مليون ريال لمعالجة مرضى الكلى

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية باعتماد مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكلى في مختلف مناطق المملكة بتكلفة سنوية تتجاوز أربعمائة مليون ريال.

ووفقا لبيان المؤسسة "فإن هذا المشروع سيوجه لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لمرضى الكلى دون أي تكلفة عليهم".

ونقل البيان عن الأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة المؤسسة أن الخدمات ستكون وفق أرقى المعايير العالمية وتحت إشراف نخبة من أفضل الكوادر الطبية والفنية والإدارية على أحدث الأجهزة والتقنيات في هذا المجال.

يذكر أن المجموع الكلي للأجهزة في هذا المشروع هو 1000 جهاز وبطاقة، تستوعب 3350 مريضاً، وهي قابلة للزيادة لتصل إلى 5000 مريض.

هذا فيما أكدت إحصائية حديثة عن "الصحة" أن أعداد المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى على امتداد السنوات الماضية واستنادا إلى المعدلات الحالية، يتوقع أن يتجاوز العدد 15 ألف مريض في نهاية عام 2015، بزيادة تعادل 8.2%. وقد وصل عدد المراكز الحالية نحو 182 مركزا لغسيل الكلى، مزودة بـ4755 جهازا للعناية بأكثر من 12 ألف مريض.