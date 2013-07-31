رئيس الاستخبارات السعودية يناقش مع بوتين أزمة سوريا

التقى رئيس الاستخبارات السعودية الأمير بندر بن سلطان، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر الاستراحة الصيفية للرئيس الروسي.

وتباحث المسؤولان، خلال اللقاء الذي استمر أكثر من ساعة، في الأزمة في سوريا ومجمل قضايا المنطقة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله إنه جرى خلال اللقاء "مناقشة مجموعة واسعة من المسائل التي تتعلق بالعلاقات السعودية الروسية، إضافة إلى الوضع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط".

ولم يكشف بيسكوف تفاصيل ما دار في اللقاء الذي عقد في العاصمة الروسية والذي يأتي وسط توتر في العلاقات بين موسكو والرياض بسبب النزاع في سوريا.

وتأتي الزيارة بعد جولة لرئيس الاستخبارات السعودية قادته إلى عدة عواصم غربية مؤخراً منها لندن وباريس وبرلين.