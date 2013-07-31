عداد سيارات الأجرة بات إلزامياً في جدة

يبدو أن جدة تتجه لإجبار كافة سيارات الأجرة بالتزام العداد، لتحديد التعرفة المتوجبة على كل راكب وضبط العملية بشكل منصف.

فقد أوردت صحيفة "الحياة" أن وزارة النقل أقرت نظاماً جديداً يقضي بإلزام سائقي "مركبات الأجرة" باستخدام نظام "قراءة العداد"، للحد من غلاء أسعار مركبات الأجرة، فيما ستعقد الوزارة مع الغرفة التجارية في جدة جلسات عدة لدرس تطبيق نظام "قراءة العداد" بعد عيد الفطر.

وكشف نائب رئيس لجنة الأجرة العامة في الغرفة التجارية في جدة عبدالله القحطاني عن تطبيق نظام تشغيل "قراءة العداد" بعد عيد الفطر، وفقاً لآلية جديدة ونظام يكفل إعطاء كل ذي حق حقه، مبيناً أن جلسات عدة ستعقد بين الغرفة التجارية ووزارة النقل بعد عيد الفطر، لدرس تطبيق هذا النظام، على أن يكون التطبيق الفعلي بعد العيد مباشرة.

وقال القحطاني إن وزارة النقل أقرت نظاماً وشروطاً جديدة تقتضي بإلزام جميع سائقي الأجرة باستخدام "العداد"، للحد من غلاء أسعار مركبات الأجرة، بهدف تحقيق العدالة للجميع، موضحاً أن نظام العداد هو المعتمد الرسمي في مركبات الأجرة لتقاضي مبالغ "المشاوير".