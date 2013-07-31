وزارة الحج: تخفيض عدد حجاج الداخل 50% لضمان سلامتهم

أكدت وزارة الحج السعودية التزامها بتخفيض عدد حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين بنسبة 50% لضمان سلامة وأداء حجاج بيت الله الحرام من المواطنين والمقيمين.

وستقوم الوزارة بإعطاء الأولوية لحجاج الخارج، خصوصاً أن مساحة المشاعر لحجاج الداخل لا تستوعب أكثر من 230 ألف حاج فقط، ولن يتجاوز العدد الذي يحق لحملات حجاج الداخل 104 آلاف حاج، تماشياً مع مقتضى التوجيه السامي بتخفيض أعداد حجاج الداخل 50%.

وأفاد وكيل وزارة الحج في السعودية، حاتم قاضي، في حديثه لقناة "العربية"، بأن القرار جاء لضمان سلامة الحجاج وتنظيم دخولهم إلى الحرم، كما أن تخفيض هذه النسبة جاء ضمن دراسة كاملة لتتوافق مع مشروع توسعة الحرم ولتسهيل الحج على هذه الوفود.

وكان القرار قد لاقى استحساناً من الدعاة والشيوخ في سائر أنحاء الوطن العربي لما فيه من حقن لدماء المسلمين وتيسير للحج على المسلمين.