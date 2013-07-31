(المترو) سيغير وجه الرياض

ما شاهدناه مساء يوم الأحد الماضي في قصر الثقافة بالرياض من توقيع عقود (مترو الرياض) مشروع الملك عبدالله للنقل العام يمكن أن نضيفه إلى الاحتفالات الكبرى العالمية لكننا في بعض الحالات تخذلنا المشروعات البراقة والأضواء ثم نكتشف فيما بعد تضاؤل المشروع، فالعبرة ليس بأضواء التوقيع وإنما بحقيقة المشروعات، فقد استيقظنا على طرق وقطارات ومطارات وإسكان ومدن إنتاجية دفعت فيها المليارات خذلتنا ولم تكن بمستوى قيمة المشروع وأهميته الحضارية.

مشروع الملك عبدالله للنقل العام بمدينة الرياض وحسب ما وفر له من أموال تجاوزت (84) مليار ريال، وشركات عالمية كبرى، وشفافية في الطرح وإعلان أسماء الشركات وتنوعها واسمها التجاري يبشر بمشروع ضخم سيغير بإذن الله وجه مدينة الرياض التي بنيت منذ البدء على محورين هما: محلات تجارية، وطرق وشوارع للسيارات.

غائب الإنسان فيها وغابت خدمة أهم العناصر وهي المرأة التي لا تستطيع خدمة نفسها في التنقل إلا بسائق خاص، وأيضا غاب الأطفال المرتبطين بالأسرة فهم بلا خدمة, وتفرد الشباب دون غيرهم في خدمات المواصلات.

مترو الرياض إذا نفذ بالطريقة التي أعلن عنها فإنه سيعيد صياغة الرياض المدينة التاريخية ويحولها إلى مدينة حضارية جديدة, يمكن من خلال المترو إعادة توزيع وتقسيم الرياض من جديد تقسيم الأحياء السكنية وتوزيع الخدمة وتحديث طرازها العمراني.

سوف يرافق مشروع المترو إعادة النظر في الأرصفة والمرافق والتوزيع التجاري للفنادق والأسواق ومراكز الترفيه لأن شبكة المترو ستتحول إلى (راسم) ومخطط جديد للرياض المدينة والرياض المنطقة مع توقع أن يصل عدد سكان الرياض إلى (8) ملايين نسمة خلال تنفيذ المشروع بعد (5) سنوات.

هناك مدن عديدة في العالم أعادت شبكة المواصلات تخطيطها لأن ناقل القطارات سيوجه السكان ضمن دائرته لتختفي مناطق وتظهر مناطق جديدة.

دخول هذه الشركات الكبرى وخط سير المترو وعدد الكيلوات التي ستقطعها القطارات ومدة التنفيذ المحددة ستحدث حركة تجارية وصناعية ووفرة المزيد من الفرص التجارية والصناعية ووفرة المزيد من فرص العمل في قطاع الصناعة والبناء والإنتاج، فرغم أن صناعة القطارات حديثة إلا أن كثيرا من متطلبات المشروع سيوفرها السوق المحلي.

بارك الله لنا هذا المشروع الذي تأخر كثيرا لكن تنفيذ في هذه المرحلة سيكون خدمة للإنسان والاقتصاد نتمنى أن يغطي معظم مناطق المملكة بعد نجاح تجربته في الرياض ومكة المكرمة والدمام.

نقلاً عن "الجزيرة" السعودية