193 حديقة عامة بمكة المكرمة تم تهيئتها استعداداً للعيد

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تهيئة 193 من الحدائق والمتنزهات العامة في مكة المكرمة ووضعها في جاهزية تامة لاستقبال المرتادين خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث تم توفير الخدمات الضرورية بها وإعداد الجلسات وتوفير المياه وتهيئة دورات المياه وغيرها.

كما تم إجراء عمليات التقليم والتشكيل للأشجار والشجيرات والأسيجة وقصّ المسطحات وزراعة الحوليات الطبيعة في الأحواض والأماكن المخصصة لها وتمت زراعة عدد من الأشجار والنخيل، إضافة إلى إصلاح وتركيب ودهان عدد من ألعاب الأطفال، وذلك لتوفير مساحات ومواقع خضراء للمواطنين والمقيمين والزوار الذين يرغبون في قضاء ساعات ممتعة مع التسلية والترفيه البري خلال أيام العيد ووسط تكامل الخدمات.

يُذكر أن في مكة المكرمة حوالي 193 حديقة عامة منتشرة في مختلف الأحياء وهي مجهزة ومهيأة لاستقبال زوارها وتبلغ مساحتها الإجمالية أكثر من 70 ألف متر مربع، وتضم في مجملها 286 من ألعاب الأطفال المختلفة.

كما يوجد في مكة المكرمة عدد من ملاعب كرة القدم والطائرة والتنس وجميعها قد تم تفقدها وتجهيزها لاستقبال المرتادين.

أما الزراعة التجميلية فهي تحظى بعناية بالغة من قبل أمانة العاصمة المقدسة، حيث يبلغ عدد الأشجار في مكة المكرمة أكثر من 226 ألف شجرة وشجيرة وأكثر من 14 ألف نخلة، في حين يبلغ مجموع مصادر المياه 321 مصدراً بين آبار عادية وارتوازية ومصادر أخرى تضخ من خلال 387 مضخة مختلفة الأنواع والأحجام.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد أبرمت مؤخراً عدداً من المشاريع الخاصة بإجراء الأعمال الزراعية وصيانتها لمدة ثلاث سنوات، وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 70 مليون ريال، ولا يزال العمل بها جارياً لصيانة الزراعة في جميع نواحي ومناطق مكة المكرمة.