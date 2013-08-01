التجارة تتلف 6000 سلعة غذائية فاسدة بالمدينة المنورة

ضبطت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 6000 سلعة غذائية فاسدة، وأخرى منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى بعض المنتجات الاستهلاكية الجاهزة للتسويق من مستودعات السوق المركزي في المدينة المنورة، حيث عملت على مصادرتها وإتلافها فوراً، واستدعاء الملاك للتحقيق لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه اتضح من خلال الضبطيات استغلال العمالة في تلك المستودعات للشهر الفضيل ومحاولتهم تصريف كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الفاسدة على أسواق المدينة المنورة التي يكثر بها الزائرون من المعتمرين.

وجاءت الضبطية إثر جولات ميدانية مكثفة أجرتها فرق الرقابة في وزارة التجارة والصناعة بمشاركة أعضاء من البلدية خلال الأيام الماضية من رمضان على أسواق ومستودعات المدينة المنورة.

واشتملت المواد التي تمت مصادرتها وإتلافها على: أجبان، وعصائر، خضروات وفواكه، ومعجنات، ومعكرونة، وخل، ومربى، وعدد متنوع من المعلبات، إضافة إلى عدد آخر من المواد الاستهلاكية مثل الصابون، والشامبوهات، والمنظفات.

في حين اتضح وجود كميات كبيرة من المنتجات الغذائية تضررت بفعل سوء التخزين، وعدم الالتزام بدرجة حرارة مناسبة.

وتشدد الوزارة على مواصلتها الجولات الرقابية، على المصانع و والمستودعات الغذائية، والأسواق، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايل على المستهلكين، واستغلال الشهر الفضيل في بيع وتسويق المنتجات الفاسدة والمنتهية الصلاحية على المحال.