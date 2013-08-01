الداخلية السعودية تسمح للسجناء بالاتصال المرئي مع ذويهم

سمحت وزارة الداخلية السعودية للسجين بالالتقاء بعائلته التي تقطـن في مدينة بعيدة عبر نافذة اتصال مرئي، وهي خدمة إلكترونية جديدة بدأت وزارة الداخلية في تأمينها للسجناء وذويهم بالإضافة إلى خدمات أخرى.

وتضمنت الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة للموقوفين وذويهم تأمين الرسائل الإلكترونية غير الفورية والاتصال الهاتفي الفوري والاتصال المرئي. وكلها تخضع لرغبة الموقوف وذويه.

الموقوفون وأسرهم يتعاملون اليوم مع خدمات إلكترونية تشمل بالإضافة إلى الأسرية والعديد من المعلومات الأخرى الخاصة بملف الموقوف والتي تخضع للتحديث بين فترة وأخرى.

وتهدف هذه الخدمات الإلكترونية - بحسب وزارة الداخلية السعودية - إلى تسهيل الأمور وتنظيمها وتحويلها من شكلها التقليدي إلى أسلوب تقني إلكتروني يمنح الموقوفين وذويهم نافذة تواصل حقيقية.