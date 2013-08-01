الدفاع المدني بجدة ينقذ مستودعاً للبناء بعد اشتعاله

نشب حريق في مستودع لمواد البناء، الأربعاء، تقدر مساحته 600 م2 جنوب شرق محافظة جدة، حيث تلقت غرف العمليات بالدفاع المدني البلاغ بالحريق.

وتم إرسال فرق إطفاء وإنقاذ ومعدات مساندة بكامل تجهيزاتها الفنية مع تمرير البلاغ لكافة الجهات المعنية، وعند الوصول باشرت الفرق عملها في إخماد الحريق ومحاصرته في مساحة تقدر بــ 42 م2 من المساحة الإجمالية للمستودع.

وأفاد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان الغامدي، لـ"العربية.نت"، أن فرق الإطفاء عملت على إنهاء الحادث دون أن تتضرر بقية محتويات المستودع من آثار الحريق أو انتشاره للمستودعات المجاورة، بينما لم تسجل غرفة العمليات أي إصابات ناتجة عن الحادث.

وقال الغامدي: "من خلال المعاينة الشاملة من قبل المختصين، وكذلك من خلال الكشف ورفع العينات تم العثور على معدات لحام في منطقة بداية الحريق، واتضح أن سبب نشوب الحريق يعود لأعمال لحام".

وأضاف: "تم ضبط مخالفة حالة سجلت على المالك، كما أعد محضر مع مندوب أمانة جدة لتتولى ما يخصها من إجراءات".

وهاب مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد سالم المطرفي بكافة الإخوة المواطنين للتبليغ عن أي مستودعات داخل الأحياء، وستتولى الجهات المعنية بإدارة جدة الإجراءات النظامية للتعامل مع كافة المخالفات بهذا الخصوص.